Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt- Kurtalan karayolu Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi kavşağında meydana geldi. 56 AV 634 plakalı otomobil ile 72 BB 382 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçta bulunan Sakine Y. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sakine Y. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Sakine Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Karantinada olması gereken evli çift, yılbaşı için dışarı çıkarken polise yakalandı

Karantinada olması gereken evli çift, yılbaşı için dışarı çıkarken polise yakalandı

 Devriye gezen ekiplerin dikkati sayesinde yakalandılar! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı

Devriye gezen ekiplerin dikkati sayesinde yakalandılar! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı

 Alkollü sürücü polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi

Alkollü sürücü polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title