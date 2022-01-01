Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

SİİRT (İHA) - Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt- Kurtalan karayolu Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi kavşağında meydana geldi. 56 AV 634 plakalı otomobil ile 72 BB 382 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçta bulunan Sakine Y. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sakine Y. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Sakine Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT