Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
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Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

13.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:10
Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal bulvarında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 72 EF 761 plakalı hafif ticari araç ile 34 DP 8964 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada S.Ç. yaralandı.

Yaralanan Çağlar, 112 Acil Servis ekiplerince Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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