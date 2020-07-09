Siirt'te trafik kazası: 1 ölü
Siirt'te aracın çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
09.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:52
Siirt'te aracın çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Yusuf Çoban yönetimindeki araç, merkez Doluharman köyü Organize Sanayi Bölgesi yakınında 2 yaşındaki Eslem Çoban'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Eslem, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Eslem Çoban'ın sürücünün yeğeni olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA