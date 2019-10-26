Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yasin Kaya yönetimindeki 48 SZ 356 plakalı cip, Batman-Kurtalan kara yolu Çayırlı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, Hakkı Gönen hayatını kaybetti, sürücü Kaya ile eşi Nur Gönen Kaya yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.