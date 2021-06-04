Siirt'te trafik kazaları istatistiği yayımlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Siirt'te trafik kazaları istatistiği yayımlandı

Siirt'te trafik kazaları istatistiği yayımlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Siirt'te trafik kazaları istatistiğini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Siirt'te trafik kazaları istatistiğini yayımladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılında meydana gelen trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 20 azaldı.

İl genelinde 981 kazanın yaşandığı belirtilen açıklamada, "Yüzde 59'u maddi hasarlı, yüzde 41'i de ölüm veya yaralamalı trafik kazası yaşandı. 575 maddi hasarlı kazada 406 kişi yaralandı, 7'si yaşamını yitirdi. Bu ölümlerden 1'i kaza yerinde, 6'sı ise kaza sonrası kaldırıldığı sağlık kuruluşlarında gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu Seren Serengil
Spor Mert Günok Burak Yılmaz Ergin Ataman Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te trafik kazaları istatistiği yayımlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 12:30:54. #1.13#

title