Siirt'te Trafik Kazaları: 6 Yaralı
Siirt'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Siirt'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adem İpek yönetiminde 06 GU 111 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.
Kazada yaralanan sürücü İpek ile Emine Yeşildal 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Baykan-Bitlis yolundaki ikinci kazada ise Şahin Aktaş (39) yönetiminde 06 FC 6833 plakalı otomobil, Yılmaz Demir'in (40) kullandığı 06 AS 636 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Zerya Demir (33) ve Selvi Demir (10), 112 Acil servis ekiplerince Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.