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Siirt'te trafik eğitim parkı hizmete girdi

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te trafik eğitim parkı hizmete girdi Siirt Belediyesi tarafından, çocukların trafik güvenliği konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla yaptırılan 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı' faaliyete başladı.

Siirt'te trafik eğitim parkı hizmete girdi

SİİRT - Siirt Belediyesi tarafından, çocukların trafik güvenliği konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla yaptırılan 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı' faaliyete başladı.

Siirt Belediyesi tarafından çocuklarda trafik kültürü ve bilincini aşılamak amacıyla Kadınlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi bahçesinde yaptırılan Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı.

Programa Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, Siirt Belediye Başkan Yardımcıları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Trafik Eğitim Parkı ile çocukların trafik bilincinin artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, çocukların bu parkta aileleriyle birlikte hem eğlenecek hem bilgilenecek hem de güzel vakit geçireceklerini söyledi.

Hacıbektaşoğlu, "Çocukların coşkusu her şeyin ötesinde onların hem eğlenmesi hem de trafik konusunda eğitilmesi amaçlı bir park. Burası aynı zamanda anne ve babalar ile hoşça vakit geçirecekleri bir alan ve ortam olmasını amaçladık. Parkımızın hayırlı olmasını diliyorum ve parkı bugün trafik elçisi olan çocuklarımıza açmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum, İlimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde öğrenciler trafik Eğitim parkında bisikletler ve akülü araçlar ile gezdirilerek trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları uzman eğitmenler tarafından gösterildi.

Siirt'te trafik eğitim parkı hizmete girdi

Siirt'te trafik eğitim parkı hizmete girdi

Siirt'te trafik eğitim parkı hizmete girdi

Siirt'te trafik eğitim parkı hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt'te trafik eğitim parkı hizmete girdi - Haberler
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