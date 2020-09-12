Siirt'te trafik denetimi gerçekleştirildi
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Siirt'te trafik denetimi gerçekleştirildi

Siirt'te drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Siirt'te trafik denetimi gerçekleştirildi
12.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:36

Siirt'te drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl genelinde, "Trafik şehirlerin damarıdır, şehirlerimizin damarlarını tıkamayalım" sloganı ile yapılan uygulamada, kural ihlali yapan sürücüler drone görüntülerinden tespit edilerek ileri noktada bekleyen trafik ekiplerine plakaları bildirildi.

Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanırken, denetimlerin kentin giriş ve çıkışlarında devam edeceği belirtildi.

Ayrıca trafik konulu klip de hazırlandı.

Kaynak: AA

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