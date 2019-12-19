Siirt'te toplumsal olaylara müdahale tatbikatı
Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğünce toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı.
19.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:18
Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğünce toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce yıllık eğitim planı kapsamında yeni poligon alanında yapılan tatbikata 39 tim memuru, 2 eğitmen, 2 Toma sürücüsü ve 2 zırhlı araç şoförü katıldı.
Tatbikatta senaryo gereği ekipler toplumsal olaylara müdahalede bulundu.
Kaynak: AA