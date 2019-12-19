Siirt'te toplumsal olaylara müdahale tatbikatı
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Siirt'te toplumsal olaylara müdahale tatbikatı

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğünce toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı.

19.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:18
Siirt'te toplumsal olaylara müdahale tatbikatı

'te İl Emniyet Müdürlüğünce toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce yıllık eğitim planı kapsamında yeni poligon alanında yapılan tatbikata 39 tim memuru, 2 eğitmen, 2 Toma sürücüsü ve 2 zırhlı araç şoförü katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği ekipler toplumsal olaylara müdahalede bulundu.

Kaynak: AA
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