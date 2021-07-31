Siirt'te toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi yapıldı
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Siirt'te toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi yapıldı

Siirt'te toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Siirt'te toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetim ekiplerince toplu taşıma araçlarında maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Toplu taşıma araçlarında vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtan ekipler, bireysel tedbirleri hatırlattı, herkesten kurallara uymalarını istedi.

Öte yandan belediye hizmet binasına ve tüm eklentilerinde HES kodu ile giriş uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda, mesai saatlerinde tüm personel ve vatandaşlar belediye hizmet binası ve eklentilerine mobil uygulama üzerinden HES kodlarına bakılarak giriş yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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