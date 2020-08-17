Siirt'te toplu taşıma araçları denetlendi Siirt'te toplu taşıma araçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

Siirt'te toplu taşıma araçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

Siirt Belediye Ulaştırma Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarında güvenli mesafe ve maske denetimi yaptı, yolculara uyarıda bulundu.

Araçları da dezenfekte eden ekipler, denetimlerin sıklıkla yapılacağı, toplu taşıma araçlarının her gün mesai sonrası belediye oto parkında dezenfekte edilmesini istedi.

Kaynak: AA