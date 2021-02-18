Siirt'te toplanan 48 bin lira ile İdlib'de briket ev yapılacak
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Siirt'te toplanan 48 bin lira ile İdlib'de briket ev yapılacak

18.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:28
Siirt'te toplanan 48 bin lira ile İdlib'de briket ev yapılacak

Siirt'te yardım kampanyasında toplanan 48 bin lira ile Suriye'nin İdlib kentinde 8 briket ev yapılacak.

Siirt'te yardım kampanyasında toplanan 48 bin lira ile Suriye'nin İdlib kentinde 8 briket ev yapılacak.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şubesinin öncülüğünde vatandaşlardan toplanan 48 bin liranın Suriye'de zor şartlar altında yaşayan insanlar için harcanacağını belirtti.

İdlib'de briket ev yapılacağını aktaran Kapıcıoğlu, "Yardım kampanyası ile bugüne kadar il genelinde 48 bin lira toplandı. Toplanan yardımların Suriye'nin İdlib bölgesinde zorlu kış koşullarında sıcak bir yuva arayışı içerisinde olanlar için briket evlerin inşa edilmesinde kullanılacak." dedi.

İdlib'de evlerin yapılacağı yere "Siirt Sokağı" ismi verileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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