Siirt'te tiyatro etkinliği düzenlendi
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Siirt'te tiyatro etkinliği düzenlendi

12.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:24
Siirt'te tiyatro etkinliği düzenlendi

Siirt Belediyesince, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında tiyatro etkinliği düzenlendi.

Siirt Belediyesince, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında tiyatro etkinliği düzenlendi.

Siirt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda sergilenen tiyatroyu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, öğretmen ve öğrenciler izledi.

Hacıbektaşoğlu, etkinlik sonunda çiçek verdiği oyunculara teşekkür ederek, kültür ve sanat faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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