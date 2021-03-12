Siirt'te tiyatro etkinliği düzenlendi
12.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:24
Siirt Belediyesince, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında tiyatro etkinliği düzenlendi.
Siirt Belediyesince, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında tiyatro etkinliği düzenlendi.
Siirt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda sergilenen tiyatroyu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, öğretmen ve öğrenciler izledi.
Hacıbektaşoğlu, etkinlik sonunda çiçek verdiği oyunculara teşekkür ederek, kültür ve sanat faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz