Siirt'te tır devrildi: 2 yaralı

Siirt'te tır devrildi: 2 yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

03.10.2019 14:00
Siirt'te tır devrildi: 2 yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AAC 664 plakalı tır, Narlıdere köyü mevkisinde köprüden geçerken devrildi.

Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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