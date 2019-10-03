Siirt'te tır devrildi: 2 yaralı
Siirt'in Baykan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
03.10.2019 14:00
Siirt'in Baykan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AAC 664 plakalı tır, Narlıdere köyü mevkisinde köprüden geçerken devrildi.
Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA