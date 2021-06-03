SİİRT'TE TESLİM OLAN PKK'LI, AİLESİNE KAVUŞTU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİİRT'TE TESLİM OLAN PKK'LI, AİLESİNE KAVUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİİRT'te, güvenlik güçlerinin ikna girişimleri sonucu teslim olan A.K. adlı PKK'lı kadın, ailesine kavuştu.

SİİRT'te, güvenlik güçlerinin ikna girişimleri sonucu teslim olan A.K. adlı PKK'lı kadın, ailesine kavuştu.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, yaptıkları çalışmayla 2009'da terör örgütü PKK'ya katılan A.K. adlı kadının teslim olmasını sağladı. Siirt'e getirilen PKK'lı, ifade işlemlerinin ardından ailesiyle buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde 12 yıl sonra kızlarına kavuşan aile, uzun süre hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne, mutluluktan ağladığını söyledi.

SİİRT'TE TESLİM OLAN PKK'LI, AİLESİNE KAVUŞTU
SİİRT'TE TESLİM OLAN PKK'LI, AİLESİNE KAVUŞTU
SİİRT'TE TESLİM OLAN PKK'LI, AİLESİNE KAVUŞTU
SİİRT'TE TESLİM OLAN PKK'LI, AİLESİNE KAVUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber: Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Millet İttifakı) Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmayacak.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Sedat Peker İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Oğuzhan Koç İlker Kaleli Kenan Doğulu
Spor Gervinho Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SİİRT'TE TESLİM OLAN PKK'LI, AİLESİNE KAVUŞTU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 18:12:53. #1.15#

title