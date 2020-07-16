Siirt'te teröristlerle çatışma; 2 polis şehit, 2 yaralı (2)
2 POLİS ŞEHİT OLDUİçişleri Bakanlığı, 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 4 Özel Harekat polisinden 2'sinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı.
16.07.2020 03:41 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:37
2 POLİS ŞEHİT OLDU
İçişleri Bakanlığı, 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 4 Özel Harekat polisinden 2'sinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı. Yaralı 2 polisin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Haber-Kamera: ANKARA,
(GÖRÜNTÜ YURT-SİİRT ÜZERİNDEN DGS'DE)
Kaynak: DHA