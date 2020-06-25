Siirt'te teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Siirt'te düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
25.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:05
Siirt'te düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Kalender köyü bölgesinde Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu düzenlendi.
Bölgede arama ve tarafa faaliyetleri yürüten ekipler, teröristlerin kayalıklara gizlediği silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.
Kaynak: AA