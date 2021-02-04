Siirt'te teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
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Siirt'te teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

04.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:42
Siirt'te teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Yerlibahçe köyü bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/38 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede yapılan arazi taramasında, 3 anti-personel mayını, 3 anti-tank roketatar mühimmatı ve 3 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

Patlayıcı ve mühimmatlar, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde kontrollü infilak ettirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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