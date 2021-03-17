Siirt'te terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Tillo ilçesinde yapılan arazi taramasında, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu.

Siirt'in Tillo ilçesinde yapılan arazi taramasında, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2021/7" operasyonunda, Hatrant köyü kırsalında temas araması yaptı.

Aramada, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 şarjör, fişek ve 5 gübre çuvalı ele geçirildi.

Bulunan mühimmatın, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz