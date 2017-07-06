Siirt'te Terör Örgütüne Ait Mağarada Cephanelik Ele Geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda bir mağarada terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularının katılımı ile Siirt ili Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde 12 Haziran 2017 tarihinde başlayan 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01' operasyonu zor arazi şartlarında aralıksız devam etmektedir. 3 Temmuz 2017 günü alınan duyum üzerine Siirt merkez ilçesi Kalender köyü kırsalında bulunan mağara içerisinde yapılan arama ve tarama sonucunda 2 adet 20 litrelik bidon içerisinde 642 adet Bixi mühimmatı ele geçirilmiştir. 4 Temmuz 2017 saat 18.00 sıralarında yapılan arazi tarama, arama faaliyeti sonucunda Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde 1 bölücü terör örgütü mensubu erkek terörist hafif yaralı olarak yakalanmıştır. Yapılan arama ve tarama devamında 1 adet Şiyar marka keskin nişancı tüfeği, 31 adet Şiyar marka keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 2 adet anti tank roket mühimmatı, 6 adet Doçka mühimmatı, 15 adet PKMS makineli piyade tüfeği mühimmatı, 5 adet büyük tüp, 5 adet jeneratör, 3 adet elektrikli fünye, bir adet el kamerası ve bol miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca 5 Temmuz 2017 günü yapılan arama ve tarama faaliyetin devamında 4 bölücü terör örgütü mensubu cesedi, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 15 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 904 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, bir adet RPG-7 roketatar, 9 adet RPG 7 roketatar mühimmatı, 2 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 7 adet el bombası, 294 adet PKMS Bixi makineli piyade tüfeği mühimmatı, 9 adet EYP düzeneği, bin metre kablo, 2 adet Kalaşnikof monte hamili, 31 adet 12 kilogram tüp, bir adet dikiş makinesi, 1 adet jeneratör, 13 kilogram amonyum nitrat, 25 adet elektrikli fünye, çok sayıda dijital veri ve bol miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. 12 Haziran 2017 tarihinde başlayan operasyonlarda bugüne kadar 4 kadın, 6 erkek olmak üzere toplam 10 bölücü terör örgütü mensubu yakalanmış, 6 bölücü terör örgütü mensubu tutuklanmış ve 4 bölücü terör örgütü mensubunun adli işlemleri devam etmektedir. Ayrıca operasyon esnasında 14 ölü olmak üzere toplam 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği amacıyla bölgede geniş kapsamlı operasyon devam etmektedir" denildi. - SİİRT