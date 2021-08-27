Siirt'te terör örgütü FETÖ üyesi firari kadın hükümlü yakalandı

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü, babasının evinden çıkarken yakalandı.

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü, babasının evinden çıkarken yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Z.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerce yaklaşık 4 ay süren çalışması sonucu firari hükümlü, Kurtalan ilçesindeki babasının ikametinden çıktığı sırada yakalandı. Örgütün 'Kütahya ili öğretmenler grubu sorumlusu' olduğu öne sürülen hükümlünün, öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Batman M Tipi Cezaevi'ne gönderildi" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı