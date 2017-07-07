Siirt'te Terör Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı oluşumlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü ve bağlı oluşumları ile milis işbirlikçi askeri şahısların faaliyetlerinin engellenmesine yönelik il merkezinde terör örgütünün dağ kadrosuna katılım sağlayan bölücü terör örgütü mensuplarının kırsal bölgelere intikallerini sağlayan şüpheli şahıslar ile terör örgütü ile iltisaklı suçlardan dolayı aranması bulunan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheli şahısların adli tahkikatları devam ediyor. - SİİRT