Siirt'te Terör Operasyonu

Siirt'in Pervari ve Baykan ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, örgüt mensuplarınca kullanılan silah ve mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari'nin Düğüncüler köyü kırsalında 23 Haziran'da başlatılan "Şehit Güvenlik Korucusu Adil Kamel-8" operasyonu sürüyor.



Operasyon kapsamında ilçe kırsalında yapılan arama ve tarama faaliyetinde, 40 metre kablo, 2 fünye, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 25 pil, 18 bidon, 405 kilogram amonyum nitrat, harita, flaş bellek, 3 hafıza kartı, el bombası ve akü ele geçirildi.



Baykan ilçesindeki bir mağarada yapılan aramada ise 5 kilogram amonyum nitrat, el yapımı güneş paneli, 3 tüp, 4 kilogram sentetik tiner ve bulundu.



Ele geçirilen silah ve mühimmatlar muhafaza altına alındı.



Halkın huzur ve güvenliği amacıyla bölgede yürütülen geniş kapsamlı operasyonlar sürüyor.