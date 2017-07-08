Siirt'te Terör Operasyonu

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay'ın koordinesinde Terörle Mücadele, Güvenlik, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü birimlerince terör örgütü PKK ve bağlı oluşumları ile milis, iş birlikçi şahısların faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik Dumlupınar, Ülkü, Karakol, Batı, Ulus, Tınaztepe ve İnönü mahallelerinde 30 ekip ve 200 personelin katılımıyla huzur ve asayiş operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.



Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Yazlıca Herekol Dağı'nda 12 Haziran'da başlatılan ve etkili şekilde süren "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu" neticesinde kırsal alanda tutunamayan örgüt mensuplarının Dumlupınar Mahallesi'nde saklanarak yeni eylem arayışında olabilecekleri ve yanlarında çok sayıda mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, halkın güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.