Siirt'te Terör Operasyonu

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK ve bağlı oluşumları ile milis, iş birlikçi askeri şahısların faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, örgütün dağ kadrosuna katılım sağlayan, terör örgütü mensuplarının kırsal bölgelere intikallerini sağlayan şüpheli şahıslar ve terör örgütü ile iltisaklı suçlardan dolayı aranması bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.