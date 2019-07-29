Siirt'te terör operasyonu

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh kırsalında 2 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 5 gün önce Siirt'in Eruh kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda 2 teröristin ölü ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca M4, M16 ve kalaşnikof piyade tüfeği ile 3 el bombası, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA