Siirt'te Terör Operasyonu
Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçe kırsalındaki 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA