Siirt'te terör operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
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Siirt'te terör operasyonu: 5 gözaltı

Siirt'te terör operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Şirvan ve Tillo ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

SİİRT (İHA) - Siirt'in Şirvan ve Tillo ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Tillo ve Şirvan ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık ettikleri tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık ettikleri, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyon neticesinde, 5 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, üç adet kaçak av tüfeği, fişek ile dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - SİİRT

Siirt'te terör operasyonu: 5 gözaltı

Siirt'te terör operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şirvan, Siirt, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haber

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