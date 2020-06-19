Siirt'te terör hedefleri böyle vuruldu Siirt'te terör hedefleri böyle vuruldu (1) SİİRT'in Baykan ilçesinde ATAK helikopterlerinin desteğiyle terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Siirt'te terör hedefleri böyle vuruldu (1) SİİRT'in Baykan ilçesinde ATAK helikopterlerinin desteğiyle terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklar imha edilirken, yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR SİİRT - DHA

Kaynak: DHA