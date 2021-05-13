Siirt'te telekomünikasyon şirketi çalışanlarına el yapımı patlayıcı ile saldırı
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Siirt'te telekomünikasyon şirketi çalışanlarına el yapımı patlayıcı ile saldırı

Siirt'te telekomünikasyon şirketi çalışanlarına el yapımı patlayıcı ile saldırı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, içerisinde iki telekomünikasyon şirketi çalışanının bulunduğu aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, içerisinde iki telekomünikasyon şirketi çalışanının bulunduğu aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda işçiler yara almadı.

Terör örgütü PKK üyeleri ilçeye bağlı Sarıyaprak köyü mevkisinde tuzakladıkları el yapımı patlayıcı, bölgede çalışma yapan telekomünikasyon şirketine ait aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.

Şirket çalışanı iki kişinin yara almadan kurtulduğu saldırıda araçta hasar oluştu. Çalışanlar, kontrol amaçlı Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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