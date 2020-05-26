Siirt'te tekne sahipleri salgının bitmesini bekliyor TÜRKİYE'nin vizyon projelerinden Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında inşa edilen Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali (HES) ile birlikte Botan Nehri, göl havzasında kaldı.

TÜRKİYE'nin vizyon projelerinden Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında inşa edilen Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali (HES) ile birlikte Botan Nehri, göl havzasında kaldı. Ekonomik açıdan farklı iş kollarının ve istihdamın açılması olanağı sağlayan barajda tekne turu düzenlemek için harekete geçen Siirtli işletmeciler, koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor.

Dicle Nehri üzerindeki, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan, gövde bakımından dünyanın en uzun, güç bakımından ise Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 6 türbinden ilki, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağlandığı video konferansla hizmete alındı. Farklı iş kollarının ve istihdamın da önünü açan barajla beraber Siir'teki tekne işletmecileri de koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor. Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Nehri'nin yükselmesiyle tekne işletmecileri kurdukları Ilısu Botan Yolcu Taşımacılığı Kooperatifi ile salgının bitmesini ve tekne turlarının yapılmasını dört gözle bekliyor. Siirt'te Ilısu Barajı'nın su tutması sayesinde farklı iş kollarının sağlandığını belirten Kooperatif Başkanı Mesut Yılmaz, "Siirt'te 10 yıl önce tekne turlarının yapılacağını kimse düşünmezdi. Şimdi ise yapılacak. Biz tekne sahipleri olarak barajın sayesinde farklı iş sahipleri olacağız. Dört gözle salgının, hastalığın bitmesini ve tekne turlarına izin verilmesini bekliyoruz" dedi.

Siirt'te ilk kez böyle bir kooperatif kurulduğunu ve bunun 7 ailenin birleşmesiyle oluştuğunu ifade eden Yılmaz, "Şu an 9 teknemiz, 1400 metre uzunluğunda yüzen restorant, 1 feribot ve 2 adet jetski ile hizmet vereceğiz ancak yaşanan koronavirüs salgınından ötürü teknelerimizden sadece 2'sini getirebildik. Yolcu taşımacılığı ve tekne turları haricinde nehirde gerekli izinleri aldıktan sonra su sporları da yapmayı hedefliyoruz ancak şuan bu salgından ötürü kollarımız bağlı" diye konuştu.50 KİŞİYE İŞ İSTİHDAMI SAĞLANACAKIlusu Barajı'nın Siirt ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ve birçok insanın buradan gelir elde edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Nehir üzerinde yapacağımız çalışmalar sayesinde toplamda 50 kişinin iş istihdamını sağlamayı hedefliyoruz ve Allah'ın izni ile bu sayıyı gün geçtikçe artıracağımızı düşünüyoruz. Botan Nehri barajın sayesinde doğa harikasına döndü. Botan Nehri'nde yaptığımız araştırmalar sonucunda kıyılarında binden fazla gezilip görülmesi gereken mağaralar bulunmaktadır. İşte bizler bunları gerek Siirtli vatandaşlara ve gerekse il dışından gelecek olan misafirlerimize yapacağımız tekne turları sayesinde göstermeyi hedefliyoruz ve hak ettiği turizm potansiyelini gerek bölgeye ve gerekse tüm Türkiye'ye göstermeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.'URFA'NIN HALFETİ'Sİ VARSA, SİİRT'İN BOTAN'I VAR'Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bulunan tarihi yerlerin hemen hemen benzerinin Botan Nehri'nde bulunduğunu söyleyen Yılmaz, "Urfa'nın Halfeti'si varsa, Siirt'in Botan'ı var. Halfeti ilçesinde ne varsa Siirt'in Botan Nehri'nde de olacaktır. Bizler kooperatif olarak bunun çabası içerisindeyiz ve gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Siirt işsizlik konusunda göç alan bir ilimizdir. Şayet bu imkanları iyi değerlendirirsek ilimiz özellikle yaz aylarında turist akınına uğrayacaktır ve bu da kent ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır. Ayrıca Siirt'in büyük sıkıntısı olan sosyal yaşamı canlandıracaktır. Satın aldığımız teknelerin birçoğu salgından ötürü tersanelerde muhafaza ediliyor. Yakın bir zamanda açılış yapacağız ve teknelerimizi nehrin üzerine bırakacağız. Mevcut teknelerimiz ile nehir gezintilerini personelimiz ile yapmaktayız ve teknemizde canlı müzik performansı provalarını yapıyoruz. Nehir üzerinde gezen teknemizde 3 dilli şehre yakışır Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılar söyleyerek geziyoruz" şeklinde konuştu.Temiz hava almak için sürekli Botan Nehri'ne geldiklerini belirten Mehmet Bice ise şunları kaydetti: "Botan'ın geçmişi uzun yıllara dayanmaktadır. Buraların doğal güzelliği keşfedilmeyi bekliyor. Ilısu Barajı sayesinde bu doğa güzelliklerinin keşfedileceğine inanıyorum. Diğer yandan ciddi iş istihdamı sağlanacaktır. Balıkçılık, turlar ve su sporları yapılarak işsiz gençlerimize iş istihdamı sağlanacağını ümit ediyorum."

Kaynak: DHA