Siirt'te, tek katlı evde yangın

Siirt'te, tek katlı evde yangın

Siirt'te, tek katlı evde yangınSiirt'te, tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

14.08.2019 22:35
Siirt'te, tek katlı evde yangın

Siirt'te, tek katlı evde yangın
Siirt'te, tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı evde hasar oluştu.
Barış Mahallesi Süreyya Önder Caddesi'nde bulunan, Naci Aslan'a ait, tek katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, evi kısa sürede sararken, ev sahibi Aslan, ailesiyle dışarı koştu. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA
Siirt'te, tek katlı evde yangın
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