Siirt'te tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
SİİRT (AA) - Siirt'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçunu işledikleri öne sürülen kişileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda kent merkezinde haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 şüpheli, eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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