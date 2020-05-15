Siirt'te tedbirler kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi
Siirt'te İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararla, alan, meydan, sokak, cadde ve iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi.
15.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:43
Siirt'te İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararla, alan, meydan, sokak, cadde ve iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi.
Siirt İl Pandemi Kurulu, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Kurul, korona virüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler aldı. Alınan kararla, vatandaşların sosyal iletişim halinde bulunduğu alan, meydan, sokak, cadde ve iş yerlerinde maske takılması zorunla hale getirildi.
Karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi. - SİİRT
Kaynak: İHA