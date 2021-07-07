Siirt'te taziyeye gidelerin bulunduğu pikap devrildi: 7 yaralı
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Siirt'te taziyeye gidelerin bulunduğu pikap devrildi: 7 yaralı

Siirt'te taziyeye gidelerin bulunduğu pikap devrildi: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kemerli köyüne taziye ziyaretine giden Arafat Şen'in (38) kullandığı plakası öğrenilemeyen pikap, köy yakınındaki köprüden geçerken devrildi.

Kazada, sürücü ile Ali, Hamit ve Şükrü Dündar, Ayşegül Şen (10), Kemal ve Melike Güneş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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