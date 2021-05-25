Siirt'te tarlada çıkan yangına ekipler müdahale etti
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Siirt'te tarlada çıkan yangına ekipler müdahale etti

Siirt'te tarlada çıkan yangına ekipler müdahale etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Siirt'te tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu yakınındaki tarlanın yandığı gören vatandaşlar durumu Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Siirt Üniversitesinin sulama aracının da desteğiyle yangını diğer tarlalara sıçramadan söndürdü.

Siirt'te tarlada çıkan yangına ekipler müdahale etti
Siirt'te tarlada çıkan yangına ekipler müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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