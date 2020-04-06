Siirt'te tarımsal üretimle ilgili tedbirler alındı Siirt'te tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için tohum, gübre, ekipman eksiği yaşanmaması için tedbir alındı.

Siirt'te tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için tohum, gübre, ekipman eksiği yaşanmaması için tedbir alındı.

Vali Ali Fuat Atik, yaptığı açıklamada, tarımsal üretimin Siirt'te de sıkıntısız devam etmesi için her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.

Üreticilerin tedbirlerini almaları ve belirlenen kurallara uymaları koşulu ile tarla, bağ ve bahçelerine rahat bir şekilde gidebileceğini ifade eden Atik, şunları kaydetti:

"Denetimlerimizi görevli arkadaşlarımız aracılığıyla sahada yapıyoruz. Tarımsal üretimin sürdürülmesinde sıkıntı yaşayan üreticilerimiz İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine müracaat etmeleri durumunda gereken destekler verilecek. Tarımsal üretim devam etmekte gıda temini konusunda ülkemizde olduğu gibi ilimizde de en ufak bir sıkıntı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tarımsal üretimimiz geçen yıldan da iyi ve bereketli olacaktır."

Kaynak: AA