Siirt'te Tarım Arazileri Yönetim Sistemi açıldı

Siirt'te Tarım Arazileri Yönetim Sistemi (TAY) çevrimiçi hizmete açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarım arazilerinin mülkiyet devrine ilişkin işlemlerin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında çevrimiçi yapılması amacıyla hazırlanan sistemin açıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların işlemlerinin daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmak için İl ve ilçe müdürlüklerinde 1 Şubat itibariyle kullanıma açılan sistemle kurum personeline yönelik eğitimlerin başladığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz