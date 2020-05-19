Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Meydandere köyünde Tevfik Akdağ'ın kullandığı ve patpat olarak bilinen tarım aracı devrildi.

Kazada, yaralanan Akdağ ve oğlu Fatih Akdağ, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fatih Akdağ'ın bacağının kesildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA