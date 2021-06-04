Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Epcerev'in (56) kullandığı araç, Damlı köyünde devrildi.

Kazada, sürücü Epcerev'in oğlu Sinan Epcerev (33) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Adnan Menderes Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Şevval Sam Burak Sergen Burak Özçivit
Spor Gervinho Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 15:38:10. #1.16#

title