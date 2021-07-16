Siirt'te tarım aracı devrildi: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te tarım aracı devrildi: 5 yaralı

Siirt'te tarım aracı devrildi: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Recep Çelik - Haberler | Güncel

Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Aycan Deneri'nin (22) kullandığı, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, Durankaya köyünde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücüyle araçtaki Dilber (43), Zeynep (36), Abdülhalik (15) ve Sevim Deneri (12), sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'te tarım aracı devrildi: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik

Son Dakika | Rize'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Son Dakika | Rize'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, 'Aşı kısırlık yapıyor' söylentilerine karşı kapı kapı geziyor
Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, "Aşı kısırlık yapıyor" söylentilerine karşı kapı kapı geziyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Hande Erçel Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te tarım aracı devrildi: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 18:09:56. #1.15#

title