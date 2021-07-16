Siirt'te tarım aracı devrildi: 5 yaralı
Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Aycan Deneri'nin (22) kullandığı, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, Durankaya köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücüyle araçtaki Dilber (43), Zeynep (36), Abdülhalik (15) ve Sevim Deneri (12), sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik