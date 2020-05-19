Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı Siirt'te pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezine bağlı Meydandere köyü yolunda meydana geldi. F.A. yönetimindeki pat pat aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan F.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA