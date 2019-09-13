Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü

Siirt'te, tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

13.09.2019 19:36
Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü

Siirt'te, tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


İbrahim İrge'nin (21) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Şirvan ilçesi Yağcılar köyü yolunda şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan İrge, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

20 gün sonra evleneceği öğrenilen İrge'nin ölüm haberini duyan nişanlısı ve yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA
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