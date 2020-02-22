Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
Haberler » Güncel » Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 2 yaralı - Haber

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Siirt'te, "pat pat" tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

22.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:50
Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

'te, "pat pat" tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Eruh ilçesinin Dalkorur köyünden tarlasına giden Timurtaş'ın kullandığı tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.


Kazada, sürücü Timurtaş ve kardeşi Ali Timurtaş yaralandı.


112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Timurtaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler