Siirt'te tarım aracı bahçeye uçtu, sürücü kazayı hafif atlattı
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Siirt'te tarım aracı bahçeye uçtu, sürücü kazayı hafif atlattı

Siirt'te tarım aracı bahçeye uçtu, sürücü kazayı hafif atlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te pat pat olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu.

Siirt'te pat pat olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Taşbalta köyünde meydana geldi. İnşaat malzemesi taşıyan tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Traktör yardımıyla halat bağlanan tarım aracı bulunduğu yerden çıkarıldı. - SİİRT

Siirt'te tarım aracı bahçeye uçtu, sürücü kazayı hafif atlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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