Siirt'te tarihi eser ve cep telefonu kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
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Siirt'te tarihi eser ve cep telefonu kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

19.03.2021 21:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:23
Siirt'te tarihi eser ve cep telefonu kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser ve cep telefonu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser ve cep telefonu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerce, 15-16 Martta 2 farklı olayda, çeşitli markalarda 31 adet akıllı cep telefonu ve 6 adet tarihi eser ele geçirilmiş olup şüpheli 3 şahıs hakkında adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - SİİRT

Siirt'te tarihi eser ve cep telefonu kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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