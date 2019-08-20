Siirt'te tarihi eser operasyonu

20.08.2019 16:47

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtalan'da yaşayan A.E.'nin, tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Ekipler, A.E.'yi evine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Evde el yazması Kuran-ı Kerim, kılıç, 6 gümüş sikke, 2 metal süs eşyası, tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.E.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



Kaynak: DHA