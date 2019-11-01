Siirt'te tarihi eser niteliği olan 3 obje ele geçirildi

01.11.2019 16:30

Siirt'te düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 3 obje ele geçirildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl emniyet müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki farklı adrese düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 3 obje ele geçirdi" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA