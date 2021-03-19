Siirt'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
19.03.2021 19:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:34
Siirt'te düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Siirt'te düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Kentte iki farklı noktaya düzenlenen operasyonda, 6 tarihi obje ve 41 cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz