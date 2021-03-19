Siirt'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Siirt'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

19.03.2021 19:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:34
Siirt'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Siirt'te düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kentte iki farklı noktaya düzenlenen operasyonda, 6 tarihi obje ve 41 cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Vladimir Putin Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Ünal Karaman Halis Özkahya Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 19:35:29. #1.15#
title