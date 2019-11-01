Siirt'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

01.11.2019 13:38

Siirt'te düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 3 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda kent merkezinde iki farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliğinde 3 obje ele geçirdi.

Kaynak: AA